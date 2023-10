Gewalttat Drei Tote durch Schüsse in Einkaufszentrum in Bangkok

Bei einem Schusswaffenangriff in einem Einkaufszentrum in Thailands Hauptstadt Bangkok sind Regierungsangaben zufolge drei Menschen verletzt worden. Der Angreifer habe sich ergeben und sei festgenommen worden, erklärte Regierungschef Srettha Thavisin am Dienstag. Der Vorfall ereignete sich in einem bei Touristen und Einheimischen beliebten Einkaufszentrum in der Innenstadt.