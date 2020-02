Entscheidung des Verfassungsgerichts : Demos nach Verbot von thailändischer Oppositionspartei

Bangkok Nach der Auflösung einer populären Oppositionspartei mehren sich die politischen Proteste in Thailand. Das thailändische Verfassungsgericht hatte am Freitag das Ende der Zukunftspartei besiegelt.

Am Donnerstag demonstrierten Schüler in Bangkok gegen die von einem früheren Putschgeneral geführte Regierung - auf einem Schild hieß es: „Diktatur geh weg“. Am Tag zuvor hatten Schülerinnen einer Mädchenschule mit einem Flashmob ihren Unmut gezeigt. Auch Studierende an den Universitäten protestieren gegen das Establishment.