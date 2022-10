Schusswaffenangriff in Thailand : Ex-Polizist tötet in Kindertagesstätte mehr als 30 Menschen

Ex-Polizist tötet in Kindertagesstätte mehr als 30 Menschen

Schusswaffenangriff in Thailand

Bangkok In Thailand hat ein ehemaliger Polizist eine Kindertagesstätte mit Waffen und Messern gestürmt. Unter den Toten sind der Polizei zufolge auch mehr als 20 Kinder. Ein örtliches Krankenhaus rief zu Blutspenden auf.

Ein ehemaliger Polizeibeamter hat in einer Kindertagesstätte in Thailand ein Blutbad angerichtet und mehr als 30 Menschen getötet. Vize-Polizeichef Torsak Sukwimol sprach am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) zunächst von mindestens 34 Toten, später stieg die Zahl auf 36. Unter den Opfern sind den Angaben zufolge 24 Kinder.