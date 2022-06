Mutmaßlichen Drogendealer gefoltert : Thailändische Polizisten wegen Tötung zu lebenslanger Haft verurteilt

Bangkok Zusammen mit fünf Untergebenen tötete ein thailändischer Polizeichef einen Drogen-Verdächtigen, von dem sie Geld erpressen wollten. Ein von einem Whistleblower geleaktes Video des Vorfalls verursachte einen Aufschrei in sozialen Netzwerken.

Die sechs Angeklagten waren ursprünglich zum Tode verurteilt worden, wegen Bemühungen, das Opfer wiederzubeleben und dessen Familie zu entschädigen, wurde die Strafe am Mittwoch jedoch umgewandelt. Ein siebter Polizist, der bei dem tödlichen Übergriff nicht anwesend war, wurde wegen Machtmissbrauchs und Erpressung zu fünf Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt. Bei dem Prozess waren die Eltern des 24-Jährigen anwesend. Die Angeklagten waren per Video aus dem Gefängnis zugeschaltet.

Vorwürfe von Korruption und rauer Behandlung von Verdächtigen durch die thailändische Polizei sind nicht ungewöhnlich. Der Angriff auf den Verdächtigen am 5. August letzten Jahres wurde jedoch in einem Video festgehalten, das zu einem öffentlichen Aufschrei führte: Ein Whistleblower, selbst ein junger Polizist, gab es an einen Anwalt weiter, der es in sozialen Medien veröffentlichte.