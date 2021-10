Plattform am 26. Stockwerk : Thailänderin kappt Halteseil von Arbeitern an Wolkenkratzer

Bangkok Die Polizei in Bangkok ermittelt gegen eine 34-Jährige, die aus Wut ein Halteseil von zwei Malern durchgeschnitten haben soll, die an der Außenfassade eines Hochhauses arbeiteten. Die Frau sei böse gewesen, weil man sie nicht über die Arbeiten informiert habe, heißt es. Die Maler kamen nur knapp mit dem Leben davon.

Eine Hochausbewohnerin in Thailand hat das Halteseil für zwei mit Außenarbeiten beschäftigten Malern durchtrennt. Die Männer hätten über dem 26. Stockwerk in der Luft gebaumelt, bis sie schließlich von einem Ehepaar gerettet worden seien, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Medienberichten zufolge war die 34-jährige Bangkokerin offenbar erzürnt, weil sie nicht über die Arbeiten am Haus informiert worden war.