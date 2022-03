Schwerer Zusammenstoß : Unfall mit neun Toten in Texas - 13-Jähriger am Steuer

Der Schauplatz des tödlichen Autounfalls in Texas. Foto: AP/Eli Hartman

Andrews Ein Kleinlastwagen mit einem 13-Jährigen am Steuer ist in Texas in einen Kleinbus mit dem Golfteam einer Universität gekracht. Beide Autos gingen in Flammen auf. Bei dem Unfall gab es neun Tote und zwei Verletzte.

Bei einem Unfall mit neun Toten im US-Bundesstaat Texas saß ein 13-Jähriger am Steuer eines der beteiligten Fahrzeuge. Der Teenager fuhr einen Pickup-Truck, der in einen Van krachte, wie die US-Behörde für Verkehrssicherheit (NTSB) am Donnerstag mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Reifen des Kleinlasters vor dem Zusammenstoß geplatzt ist. Bei dem schweren Unfall am Dienstag nahe der Stadt Midland kamen der Teenager, der 38 Jahre alte Beifahrer und sieben Passagiere an Bord des Vans ums Leben. In dem Van war das Golfteam einer Universität unterwegs. Der Trainer und sechs Teammitglieder wurden getötet. Sie waren auf dem Rückweg von einem Golfturnier.

Das Autofahren ist 13-Jährigen in Texas nicht erlaubt. In dem US-Bundesstaat können Jugendliche erst mit 15 eine Fahrerlaubnis für Anfänger beantragen, Fahrstunden können sie schon mit 14 Jahren nehmen.

Die NTSB geht davon aus, dass der Teenager mit dem Kleinlaster auf die andere Fahrbahn geraten ist, nachdem der Reifen geplatzt war. „Es war ein Frontalzusammenstoß mit hoher Geschwindigkeit“, sagte Bruce Landsberg von der NTSB. Er könne aber nicht genauso sagen, ob jemand zu schnell unterwegs gewesen sei. Bei dem geplatzten Reifen habe es sich um einen Ersatzreifen gehandelt. Zwei Mitglieder des Golfteams wurden am Donnerstag noch im Krankenhaus behandelt.

(peng/dpa)