Mindestens 21 Verletzte Schwere Explosion in Hotel in Texas

Ersten Erkenntnissen nach handelte es sich bei dem Vorfall am Montagnachmittag (Ortszeit) um eine Gasexplosion in einem Hotel, wie die zuständigen Behörden mitteilten. Rund zwei Dutzend Zimmer in dem Hotel seien belegt gewesen, in dem Gebäude hätten zum Zeitpunkt der Explosion Bauarbeiten stattgefunden, hieß es bei einer Pressekonferenz der Feuerwehr. Einige Menschen seien zeitweise im Keller eingeschlossen gewesen, hätten aber gerettet werden können.