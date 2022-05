Gewalttat an US-Schule : 21 Menschen in texanischer Grundschule erschossen

Einsatzkräfte versammeln sich nach Schüssen in einer Grundschule in Uvalde (Texas) in der Nähe des Tatorts. Foto: dpa/Dario Lopez-Mills

Update Uvalde Ein 18-Jähriger hat in einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas offenbar 18 Kinder und drei Erwachsene erschossen. Der mutmaßliche Täter wurde ebenfalls getötet. Sein Motiv ist noch unklar.

Nach einer tödlichen Schussattacke an einer US-Grundschule in Texas gehen die Ermittler davon aus, dass der Schütze bei der Tat allein gehandelt hat. „Der Verdächtige ist tot“, sagte der Polizeichef am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in der Kleinstadt Uvalde. Er beantwortete keine Fragen und machte keine Angaben dazu, wie viele Menschen bei dem Vorfall verletzt oder getötet worden sind. Man wolle die Privatsphäre der Angehörigen respektieren, sagte er. Es handle sich um ein „abscheuliches“ Verbrechen.

Die Zahl der Toten bei dem Schusswaffenmassaker hat sich unterdessen auf 21 erhöht. Dies teilte ein Senator unter Berufung auf die als Texas Ranger Division bekannte Staatspolizei am Dienstag (Ortszeit) mit. Es seien 18 Kinder und drei Erwachsene getötet worden.

Zuvor hatte der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, von 14 getöteten Kindern und einer getöteten Lehrkraft gesprochen. Er sprach von einer schrecklichen und unbegreiflichen Tat.

Der Angreifer hatte nach Angaben von Beamten des texanischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit gegenüber dem US-Sender CNN zunächst auf seine Großmutter geschossen. Anschließend floh er bewaffnet mit einer Handfeuerwaffe und einem Gewehr mit dem Auto.

Nach einem „spektakulären“ Unfall und der Entdeckung durch Polizisten drang er in die Robb Elementary School ein, wo er in mehreren Klassenzimmern das Feuer eröffnete. Dabei tötete er auch mindestens eine Lehrkraft. Beamte erschossen den mit einer Schutzweste ausgestatteten Angreifer schließlich. Bei dem Schusswechsel wurden Gouverneur Abbot zufolge auch zwei Beamte leicht verletzt. Sein Motiv war zunächst unklar.

Dem Polizeichef zufolge hat sich die Attacke am Dienstagmittag (Ortszeit) in einer Grundschule in Uvalde ereignet, einer texanischen Kleinstadt etwa 135 Kilometer von San Antonio und knapp hundert Kilometer von der Grenze zu Mexiko entfernt.

US-Präsident Joe Biden war beim Bekanntwerden der Tat auf dem Rückflug von einer Reise zu asiatischen Ländern und ordnete von unterwegs an, die US-Flaggen auf halbmast zu setzen, wie das Weiße Haus mitteilte.

Nach seiner Rückkehr warb Biden in einem flammenden Appell für neue Beschränkungen des Waffenrechts. „Wann in Gottes Namen werden wir der Waffenlobby die Stirn bieten“?, fragte Biden in einer Ansprache im Weißen Haus am Dienstagabend (Ortszeit). „Ich bin es leid. Wir müssen handeln.“

Schusswaffen sind in den USA weit verbreitet - und Schusswaffengewalt ist in dem Land alltäglich. Nach Angaben der Website „Gun Violence Archive“ wurden allein im vergangenen Jahr knapp 21.000 Menschen durch Schüsse getötet, Suizide nicht eingeschlossen.

Vorstöße für ein schärferes Waffenrecht scheitern aber immer wieder am Widerstand der mächtigen Waffenlobby und der konservativen Republikaner. Biden hat zwar seit seinem Amtsantritt in Januar 2021 mit mehreren Dekreten versucht, die Waffengewalt einzudämmen. Für weitergehende Maßnahmen bräuchte er aber die Unterstützung des Kongresses, wo die Republikaner Gesetzesverschärfungen blockieren können.

Das Massaker von Uvalde ereignete sich wenige Tage vor dem Beginn der Jahreskonferenz des Waffenverbands NRA in Houston. Der texanische Gouverneur Abbott gehört zu jene Republikanern, die als Redner auf einem für Freitag geplanten Forum der Lobbygruppe der Organisation auftreten sollen.

(peng/Reuters/dpa/AFP)