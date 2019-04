Reaktion auf Urteil : Texas schmeißt Geistliche bei Hinrichtungen raus

Eine Todeszelle in den USA. Foto: DPA

Houston Als Reaktion auf eine Entscheidung des Obersten Gerichts der USA verbannt der Bundesstaat Texas Seelsorger aus Hinrichtungszellen. Das ist der Hintergrund des ungewöhnlichen Beschlusses.

Die Justizbehörde des Bundesstaates erklärte am Mittwoch, dass fortan nur noch Sicherheitsbeamte Todeskandidaten in den Hinrichtungsraum begleiten dürfen. Die Geistlichen dürften die zum Tode verurteilten Häftlinge aber weiterhin vor der Vollstreckung des Urteils besuchen und der Hinrichtung in einem Nebenraum beiwohnen.