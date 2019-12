Vorfall in Texas : Mann schießt im Streit um Kinder-Haarschnitt auf Friseur

Katy Im US-Bundesstaat Texas ist ein Streit bei einem Friseur eskaliert. Ein Mann hat mit einer Waffe auf einen Mitarbeiter gefeuert und ihn dreimal getroffen. Dann fuhr er davon.

Ein Streit über den Haarschnitt eines Kindes ist in einem Friseurladen im US-Staat Texas in eine Auseinandersetzung mit einer Waffe geendet. Ein Mann habe am Samstag in Katy, einem Vorort von Houston, auf einen Mitarbeiter geschossen und ihn drei Mal getroffen, berichtete das Polizeibüro von Harris County.