Ursache noch unklar : Kleinflugzeug stürzt in Airport-Hangar in Texas – zehn Tote

Kleinflugzeug stürzt in Airport-Hangar in Texas – zehn Tote

Ein Kleinflugzeug ist in Texas in einen Hangar gestürzt. Foto: AP/Shaban Athuman

Dallas Die Maschine hebt erst planmäßig ab, schert dann aber nach links aus und kracht in einen Hangar in Texas: Zehn Insassen des Flugzeugs kommen um.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Texas sind zehn Insassen ums Leben gekommen. Die Maschine sei am Sonntag beim Start vom Regionalairport Addison im Großraum Dallas in eine leerstehende Flugzeughalle gekracht, teilte die Flugaufsichtsbehörde FAA mit. Bei den Todesopfern handelt es sich um zwei Besatzungsmitglieder und acht Passagiere des Flugzeugs. „Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht viel über die Menschen an Bord“, sagte der Vize-Chef der nationalen Transportsicherheitsbehörde, Bruce Landsberg.