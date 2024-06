Fund von Sturmjägern Hagelkorn von der Größe einer Ananas geht auf Texas nieder

Der Eisklumpen sei mehr als 17,78 Zentimeter lang gewesen, sagten Val und Amy Castor, die für den Fernsehsender KWTV aus Oklahoma City Unwetter dokumentieren. Sie hätten ihn am Sonntag am Straßenrand in der Nähe des Ortes Vigo Park entdeckt. „Das ist der größte Hagel, den ich je gesehen habe, und ich verfolge Gewitter seit mehr als 30 Jahren“, so Val Castor. Das Fundstück habe etwa die Größe einer Ananas gehabt. Während ihres Einsatzes seien mehrere baseballgroße Hagelkörner zu Boden gefallen. Eines davon habe die Windschutzscheibe des Autos zerschlagen.