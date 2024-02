Fünfjähriger schwer verletzt Frau schießt in US-Megakirche um sich – und wird erschossen

In einer Megakirche im texanischen Houston sind am Sonntag Schüsse gefallen. Eine Frau in einem Trenchcoat habe am Nachmittag (Ortszeit) die Lakewood Church betreten und mit einem Gewehr das Feuer eröffnet, teilte Houstons Polizeichef Troy Finner mit. Zwei Beamte außer Dienst hätten die Verdächtige daraufhin erschossen.