Bestürzung am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in der Kleinstadt Uvalde im US-Bundesstaat Texas: Bei einem Amoklauf an einer Grundschule sind mindestens 19 Schulkinder und auch mindestens zwei Erwachsene getötet worden. Der Schütze ist ebenfalls tot.

Ein Polizist geht nach einem Amoklauf an der Grundschule Robb Elementary School an einem Schriftzug der Schule vorbei