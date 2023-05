Schüsse in Einkaufszentrum Acht Tote nach Amoklauf in Texas – Biden fordert schärferes Waffenrecht

US-Präsident Joe Biden hat nach Tat erneut strengere Gesetze insbesondere für militärähnliche Waffen und Munition gefordert. Der Amokläufer in einem Einkaufszentrum in Allen in Texas habe am Samstag taktische Ausrüstung getragen und und ein Gewehr in der Art eines Sturmgewehrs AR-15 benutzt. „So ein Angriff ist zu schockierend, um vertraut zu sein. Und doch haben amerikanische Gemeinden rund 200 Massentötungen bereits in diesem Jahr erlitten“, sagte Biden in einer Erklärung. Als „Mass Shooting“ werden von den US-Behörden Angriffe mit mehr als vier Toten gezählt.