Liste des „Economist“ : Das ist die teuerste Stadt der Welt

London Die Lebenshaltungskosten sind laut einer Analyse des britischen „Economist“-Magazins in der letzten Zeit in vielen Städten gestiegen. Die teuerste deutsche Stadt ist demnach Frankfurt.

Die israelische Küstenmetropole Tel Aviv ist einer Analyse des britischen „ Economist“-Magazins zufolge inzwischen die teuerste von den erfassten Städten weltweit. Sie löst damit die französische Hauptstadt Paris ab, die nun gemeinsam mit Singapur den zweiten Platz belegt. Dahinter folgt den am Mittwoch veröffentlichten Daten der Economist Intelligence Unit (EIU) zufolge das Schweizer Finanzzentrum Zürich vor Hongkong und New York.

Keine deutsche Stadt landete in den Top Ten. Die teuerste ist Frankfurt, das im internationalen Vergleich auf Platz 19 steht. Berlin rutschte gegenüber dem Ranking vor einem Jahr acht Plätze nach unten auf Rang 50 und ist damit die günstigste der sechs im Index erfassten deutschen Städte. Den letzten Platz in der Studie mit dem Titel „Worldwide Cost of Living (WCOL)“ nimmt die syrische Hauptstadt Damaskus ein.