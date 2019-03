Anti-Terror-Einheit im Einsatz: Mindestens ein Toter durch Schüsse in Utrecht - Täter auf der Flucht

Utrecht In der niederländischen Stadt Utrecht sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden – diese fielen in einer Straßenbahn. Die Polizei schließt ein terroristisches Motiv nicht aus.

Die Polizei Utrecht meldet bei Twitter mehrere verletzte Personen am „24 Oktoberplein“ in Utrecht. Es seien mehrere Schüsse in einer Straßenbahn gefallen. Einsatzkräfte seien vor Ort, hieß es, unter anderem seien drei Hubschrauber und die Anti-Terror-Polizei im Einsatz. Der Vorfall ereignete sich um 10.45 Uhr im Westen der Stadt. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Die höchste Terror-Warnstufe 5 wurde ausgerufen.

Die Zeitung „De Gelderlander“ meldet unter Berufung auf Polizeikreise, dass der Täter auf der Flucht sind. Demnach habe sich die Polizei bei der Fahndung an mehreren Autobahnen positioniert. Auch an den Flughäfen herrsche „erhöhte Wachsamkeit“. „Es gab keine Festnahmen“, sagte ein Polizeisprecher. Noch sei unklar, wie der Täter entkommen ist. Auch sei möglich, dass an mehreren Orten Schüsse gefallen sind. „Wir versuchen in dieser hektischen Situation so schnell wie möglich einen Überblick zu bekommen.“ Schulen wurden dazu aufgefordert, die Schüler in den gebäuden zu behalten.