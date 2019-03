Terroranschlag mit 49 Toten: Neuseelands Polizei will Video von Moschee-Angriff im Netz löschen

Neuseelands Polizei will Video von Moschee-Angriff im Netz löschen

Wellington Die Behörden versuchen, die Ausbreitung des Videos, das der Attentäter während seines Anschlags in Christchurch gemacht hat, zu stoppen. Die deutsche Gewerkschaft der Polizei warnt eindringlich davor, das Filmmaterial zu verbreiten. Es könnte Nachahmer animieren.

Die neuseeländische Polizei arbeitet nach eigenen Angaben daran, die Verbreitung eines Videos vom mutmaßlichen Terror-Angriff in Christchurch zu verhindern. Ermittler forderten die Öffentlichkeit am Freitag auf, Links zu dem Video nicht im Internet zu teilen. Auch viele Medien hatten Bewegtbilder des Anschlags gezeigt.

Dennoch kursiert Filmmaterial weiterhin im Netz. Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Oliver Malchow, warnte deswegen davor, das Video zu verbreiten. „Solche Videos sind durchaus dazu geeignet, andere Menschen zu solchen Taten zu animieren. Das Risiko, dass es Nachahmer geben könnte, ist dadurch höher", sagte Malchow unserer Redaktion. „Niemand sollte Filmmaterial, das von solchen Attentaten im Netz kursiert, weiter verbreiten", so der GdP-Chef.

Er sieht in dem Vorgehen, ein Attentat live ins Internet zu stellen, zudem eine neue Form des Terrorismus. „Dass ein Attentäter eine Gewalttat live bei Facebook überträgt, ist ein offensichtlich neues Vorgehen", sagte Malchow. „Terrorismus will Angst und Schrecken in der Gesellschaft erzeugen und verbreiten. Mit sozialen Medien wie Facebook und Twitter geht das weltweit und unmittelbar." Er sehe momentan keine rechtliche Handhabe, wie man Livestreams regulieren könne.