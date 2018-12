Mutmaßliche Anschlagspläne: Polizei nimmt fünf Terrorverdächtige in den Niederlanden fest

Rotterdam Erst im September hatte die niederländische Polizei nach eigenen Angaben einen großen Anschlag vereitelt. Nun hat es erneut Festnahmen gegeben. Mehrere Wohnungen in Rotterdam wurden durchsucht.

Die niederländische Polizei hat fünf Männer wegen Terrorverdachts festgenommen. Vier Festnahmen gab es am Samstagvormittag in der Hafenstadt Rotterdam, eine fünfte Person wurde später an einem nicht genannten Ort in Gewahrsam genommen. Dies teilte die Polizei mit. Den Männern werde vorgeworfen, einen Anschlag vorbereitet zu haben. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.