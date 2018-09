Terror in Niederlanden: Polizei findet Grundstoffe für Bombenbau

Terror-Verdacht in Niederlanden

Rotterdam Niederländische Ermittler haben bei Durchsuchungen in den Wohnungen von Terror-Verdächtigen große Mengen an Grundstoffen zur Herstellung von Bomben sichergestellt.

Das teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in Rotterdam mit. In den Wohnungen hätten Beamte auch 100 Kilogramm Kunstdünger gefunden, die möglicherweise für die Produktion einer Autobombe verwendet werden sollten. Der Haftrichter bestätigte den Haftbefehl gegen die sieben Männer.