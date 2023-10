Sechs Stunden in der Hölle Das Massaker am Festival Tribe of Nova

Weil die Soldaten noch die Extremisten verfolgten, wussten sie nicht so recht, was sie mit der jungen Frau anfangen sollten. In diesem Moment kam aber ein Wagen mit palästinensischen Israelis an, die Überlebende in Sicherheit brachten. Sie fuhren zu einem Polizeirevier, wo die 25-Jährige schließlich schluchzend ihrem Vater in die Arme fiel. „Das ist nicht nur Krieg. Das ist die Hölle“, sagte Alper. „Aber in dieser Hölle können wir uns immer noch irgendwie entscheiden, aus Liebe heraus oder aus Hass zu handeln, finde ich.“