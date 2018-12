Straßburger Bürgermeister bestätigt : Mutmaßlicher Attentäter bei Schusswechsel mit Polizei getötet

Beamten sichern am Donnerstagabend im Stadtteil Neudorf die Umgebung. Hier wurde der Angreifer getötet. Foto: dpa/Christophe Ena

Paris Zwei Tage nach dem Anschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt ist der mutmaßliche Attentäter getötet worden. Das sagte der Straßburger Bürgermeister am Abend.

Die französischen Behörden haben den Tod des mutmaßlichen Straßburger Attentäters Chérif Chekatt bestätigt. Der Bürgermeister von Straßburg, Roland Ries, sagte am Donnerstagabend in der elsässischen Metropole, „dieser Terrorist“ sei getötet worden. Auch Innenminister Christophe Castaner bestätigte den Vorfall am Donnerstagabend.

Drei Beamte hätten den Hauptverdächtigen Chekatt gegen 21.00 Uhr im Stadtteil Neudorf entdeckt und festzunehmen versucht, erklärte der Minister. Der Mann habe jedoch das Feuer auf die Beamten eröffnet. Diese hätten sofort zurückgeschossen und ihn dabei tödlich getroffen.

Nach Angaben des Senders BFMTV hatte Chekatt am Donnerstag eine Frau angesprochen. Diese habe bemerkt, dass der Mann verletzt gewesen sei. Sie habe darauf die Sicherheitskräfte alarmiert. Chekatt sei gegen 21.00 Uhr getötet worden.

Der Angreifer hatte am Dienstagabend in einer belebten Einkaufsgasse nahe dem Straßburger Münster und dem Weihnachtsmarkt das Feuer auf Passanten eröffnet und Menschen auch mit einem Messer angegriffen. Augenzeugen zufolge rief er dabei "Allah Akbar" ("Allah ist groß"). Vier Menschen wurden getötet und zwölf weitere verletzt, einige von ihnen schwer.

Französische Anti-Terror-Kräfte hatten das Viertel am Donnerstagnachmittag mit einem Großaufgebot durchsucht. Chekatt war am Dienstag nach dem Attentat mit einem Taxi nach Neudorf geflohen. Seitdem war er abgetaucht. Insgesamt suchten in Frankreich und Deutschland mehr als 800 Sicherheitskräfte nach Chekatt.

Die französische Polizei hatte am Mittwoch ein Fahndungsfoto des Intensivtäters veröffentlicht, der in Frankreich, Deutschland und der Schweiz auf dutzende Verurteilungen kam. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Täter von Straßburg aus nach Deutschland geflohen war, wurden die Kontrollen im deutsch-französischen Grenzraum massiv verstärkt, die Schweiz ordnete ähnliche Maßnahmen an.

Unterdessen hat die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) den Anschlag in Straßburg für sich reklamiert. Der Angreifer sei "ein Soldat" des IS gewesen, teilte die Islamistenorganisation am Donnerstagabend nach Angaben des US-Unternehmens Site über ihr Propaganda-Sprachrohr Amaq mit.

