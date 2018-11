Tennessee: Todeskandidaten fordern Erschießung.

Nashville Vergangene Woche wurde in Tennessee ein verurteilter Mörder auf eigenem Wunsch auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Nun möchten vier weitere Häftlinge der Giftspritze entgehen.

Zu den Antragstellern, die ein Erschießungskommando fordern, gehört David Earl Miller, der am 6. Dezember hingerichtet werden soll. Er wurde 1981 wegen Vergewaltigung und Ermordung einer 23-Jährigen zum Tode verurteilt. Keiner sitzt derzeit in Tennessee länger in der Todeszelle als Miller. Am Dienstag wird er gefragt, auf welche Weise er hingerichtet werden will. In dem Antrag wird um Aufschub der Entscheidung gebeten, bis ein Bundesrichter die Fälle prüfen kann. Aktuell lassen drei US-Staaten – Mississippi, Oklahoma und Utah – Erschießungskommandos als Exekutionsmethode zu.