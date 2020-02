„Situation dramatisch“ : Teneriffa-Urlauber unter Corona-Quarantäne – nun fordern sie die Evakuierung

Santa Cruz de Tenerife Rund 1000 Urlauber auf der Ferieninsel Teneriffa sind aktuell wegen des Coronavirus unter Quarantäne und dürfen ihr Hotel nicht verlassen. Nun hat sich die Lage zugespitzt.

„Die Situation hier vor Ort stellt sich aufgrund der Versorgungssituation und der hygienischen Verhältnisse dramatisch dar“, hieß es am Donnerstag in einer an Bundesaußenminister Heiko Maas gerichteten Petition deutscher Urlauber, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Die spanischen Behörden seien wegen der begrenzten medizinischen Möglichkeiten auf der Kanareninsel offenbar überfordert. „Wegen des mangelhaften Infektionsschutzes, der hier leider festzustellen ist, wäre eine sofortige Evakuierung nach Deutschland erforderlich“, hieß es in dem Schreiben.