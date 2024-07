Suche auf Teneriffa Polizei findet verirrten Wanderer – Suche nach 19-Jährigem Briten eingestellt

Bekannt ist laut britischen Medienberichten zu dem Fall bislang Folgendes: Am Sonntag, 16 Juni, besuchte Jay Slater aus Lancashire mit Freunden ein Techno-Festival im Süden von Teneriffa. In der Nacht zu Montag soll er mit zwei Männern, die er vor Ort kennenlernte, in ein Auto gestiegen sein. Kurz nach 7 Uhr morgens am Montag, 17. Juni, postete er dann ein Foto auf Snapchat aus einem Nationalpark im Norden der Insel. Kurz danach ruft er eine Freundin, an, mit der er auf die Insel gereist war. Er soll ihr gesagt haben, dass sein Akku bald leer sei, er kein Wasser dabei habe und einen Bus zurück zur gemeinsamen Unterkunft im Süden der Insel verpasst habe. Der Anruf bricht ab, seitdem gilt Jay Slater als vermisst.