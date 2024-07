Fäkalien im Meer Bei Deutschen beliebte Urlaubsinsel verhängt Badeverbot an Stränden

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll ein defektes Wasserrohr schuld daran sein, dass die Fäkalien ungefiltert ins Meerwasser gelangen. Das wiederum könne mit einer grundsätzlichen Überlastung der örtlichen Kläranlage zusammenhängen. Die Stadtverwaltung und der Bürgermeister von Puerto de la Cruz sehen vor allem die Anlage im Stadtteil Punta Brava als Problem an, wie sie gegenüber „Teneriffa News“ angeben. Denn dort wird seit jeher das Abwasser ungefiltert ins Meer geführt, lediglich Wasserproben sollen die Qualität sichern. Doch diese Proben waren in den vergangenen Tagen so schlecht, dass der Strand gesperrt werden musste. Die Kläranlage sei mit der Menge des Abwassers überfordert.