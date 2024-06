Suche auf Teneriffa Polizei findet verirrten Wanderer – 19-Jähriger Brite weiter vermisst

Die spanische Polizei hat bei der Suche nach einem auf Teneriffa vermissten 19-jährigen Briten einen Urlauber aus Schottland gerettet, der sich dort in den Bergen verlaufen hatte. Der Mann sei erschöpft, aber ansonsten wohlbehalten in einer Schlucht gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher in Buenavista del Norte auf Anfrage am Dienstag. „Ihm geht es gut“, betonte der Polizist. Der Mann sei am Freitag zu einer Wanderung im Nordwesten der Insel vor der Westküste Afrikas aufgebrochen. Als er auch Stunden später nicht zum Startpunkt zurückgekehrt sei, hätten Bewohner des Ortes Los Carrizales die Polizei alarmiert.