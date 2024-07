Feuer auf Mallorca-Fähre „Meine größte Angst war eine Explosion“

Die Mittelmeer-Fähre „Tenacia“ befand sich mit 350 Passagieren und 61 Besatzungsmitgliedern auf dem Weg vom spanischen Valencia nach Mallorca, als mitten in der Nacht, kurz nach zwei Uhr morgens, die Alarmglocken schrillten. „Dies ist keine Übung, sondern ein Ernstfall“, schallte es aus den Lautsprechern. Viele Reisende schliefen zu dieser Zeit in ihren Kabinen. Per Bordlautsprecher wurde mitgeteilt, dass sich alle Reisenden mit Schwimmweste auf dem Oberdeck einfinden sollten, wo sich die Rettungsboote befinden.