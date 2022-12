Gemüse statt Knöllchen Temposünder in Florida darf als Strafe Zwiebel verspeisen

Ein Polizist im Grinch-Kostüm hat Temposünder vor einer Grundschule in Florida ihre Strafe selbst wählen lassen - entweder einen Strafzettel akzeptieren oder eine Zwiebel verspeisen. „Es geht um Bildung, das Bewusstsein, dass unsere Schulzonen weiter gelten, obwohl Vorweihnachtszeit ist“, sagte Lou Caputo am Dienstag in Florida Keys.