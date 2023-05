Illegales Techno-Festival in Frankreich Bereits 86 Musik-Fans mussten medizinisch versorgt werden

Ein illegales Techno-Festival am langen Wochenende in Zentralfrankreich mit Zehntausenden Teilnehmern stellt die Behörden vor eine Herausforderung. Seit Beginn des Festivals am Donnerstag (Himmelfahrtstag) seien bereits 86 Musik-Fans medizinisch versorgt worden, der Zivilschutz, das Rote Kreuz, freiwillige Helfer sowie 240 Polizisten seien im Einsatz, teilte das Departement Indre am Freitag mit.