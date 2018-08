Teil der #MeToo-Bewegung: Bekannter chinesischer Mönch soll Nonnen zu Sex gezwungen haben

Peking Abt Xuecheng, ein bekannter Mönch aus China, soll mehrere Nonnen dazu gezwungen haben, Sex mit ihm zu haben. Er bestreitet die Vorwürfe, die der jüngste Aufschrei der #MeToo-Bewegung sind.

Einer der bekanntesten Mönche Chinas wird beschuldigt, mehrere Nonnen zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Abt Xuecheng habe mindestens sechs Nonnen dazu gedrängt, Sex mit ihm zu haben, heißt es in einem Bericht an Regierungsmitarbeiter. Dieser kursierte am Donnerstag in sozialen Medien, wurde dann aber von chinesischen Zensoren entfernt. Abt Xuecheng weist die Anschuldigungen zurück.