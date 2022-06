Bewaffnete Täter : Besucher filmt Juwelenraub auf Kunstmesse in Maastricht

Besucher filmt Juwelenraub auf Kunstmesse in Maastricht

Niederländische Polizei sichert nach einem Raubüberfall am Dienstag den Eingang der Kunstmesse Tefaf in Maastricht. Foto: AFP/MARCEL VAN HOORN

Maastricht Mit einem Vorschlaghammer zertrümmern Räuber die Vitrinen eines Juwelenhändlers. Zwei Tage nach dem spektakulären Überfall auf die exklusive Kunstmesse Tefaf fehlt von den Tätern noch jede Spur.

Die Fahndung laufe auf Hochtouren, teilte die Polizei im niederländischen Maastricht mit. Zwei zunächst festgenommene Männer sind wieder auf freiem Fuß. Die beiden Belgier hätten nichts mit dem Überfall zu tun, teilte die Polizei am Mittwochabend im niederländischen Maastricht mit.

Am Dienstag waren vier bewaffnete Männer in der Halle aufgetaucht. Ein Besucher filmte die Szene. Zwei Männer schlugen mit einem großen Vorschlaghammer auf Glasvitrinen des Juwelenhändlers ein. Die anderen beiden hielten Umstehende mit Waffen in Schach. Die Männer, vermummt mit Bärten und Brillen, trugen Jacketts und Schirmmützen. Nach einer knappen halben Minute liefen sie davon.