Spiel von Travis Kelce Taylor Swift taucht nach Trennungsgerüchten im Stadion auf

Pop-Superstar Taylor Swift hat das NFL-Eröffnungsspiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Baltimore Ravens besucht. Die 34-Jährige erschien am Donnerstag im Arrowhead Stadium in Kansas City, um ihren Partner Travis Kelce anzufeuern. Kelce spielt für die Chiefs und will mit dem Team in dieser Saison den dritten Super Bowl in Serie gewinnen. Das ist noch keiner Mannschaft in der Super-Bowl-Ära gelungen.