Tragödie in Rio de Janeiro 23-Jährige stirbt bei Taylor Swift-Konzert

Mehrere Medien berichteten, im Olympiastadion Nilton Santos seien keine Wasserflaschen erlaubt gewesen, obwohl in Rio und in weiten Teilen Brasiliens in dieser Woche rekordverdächtige Temperaturen herrschten und die Fans stundenlang in der Sonne Schlange standen. Justizminister Flávio Dino sagte auf X, dem früheren Twitter, das Ministerium werde Notfallregeln über den Zugang zu Wasser bei Veranstaltungen einführen.