„Nashville ist meine Heimat“ : Taylor Swift spendet eine Million Dollar für Tornado-Opfer

Los Angeles US-Popsuperstar Taylor Swift hat eine Million Dollar, umgerechnet knapp 900 000 Euro, für die Tornado-Opfer im Bundesstaat Tennessee gespendet.

„Nashville ist mein Zuhause, und die Tatsache, dass (in Tennessee) so viele Menschen ihre Häuser und so viel mehr (...) verloren haben, ist niederschmetternd für mich“, verkündete die Sängerin laut US-Promiportal „People“ am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram. Ein Swift-Sprecher bestätigte dem Magazin die Spende an den „Middle Tennessee Notfall“-Fonds.