Vulkanausbruch steht bevor : Tausende fliehen aus Millionenstadt Goma im Kongo

Tausende sind in der kongolesischen Nordprovinz auf der Flucht vor einem erneuten Vulkanausbruch. Foto: AP/Moses Sawasawa

Goma Das Drama nach der Vulkaneruption in der Demokratischen Republik Kongo geht weiter. Wegen anhaltender Gefahren sind Tausende Bewohner der Millionenstadt Goma auf der Flucht.

Aus Sorge vor einem bevorstehenden erneuten Ausbruch des Vulkans Nyiragongo sind am Donnerstag in der Demokratischen Republik Kongo weite Teile der Millionenstadt Goma geräumt worden. Zehntausende machten sich auf den Weg, nachdem in der Nacht zu Donnerstag der Militärgouverneur der Nord-Kivu-Region über den offiziellen TV-Kanal RTNC die Räumung von zehn Bezirken angeordnet hatte.