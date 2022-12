Nicht an die Gesetze gehalten Taliban verbieten Radiosender Voice of America in Afghanistan

Die Taliban haben den UKW-Sendebetrieb der US-Sender Voice of America und Radio Free Europe/Radio Liberty in Afghanistan verboten. Das Verbot gelte ab (dem heutigen) Donnerstag, teilte VOA am Mittwoch in Washington mit. Zur Begründung hätten die Taliban-Behörden „Beschwerden, die sie über Programminhalte erhalten“ hätten, angeführt. Einzelheiten seien nicht genannt worden.