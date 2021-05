Gebäude in Brand gesetzt : Taliban nehmen in Afghanistan Bezirk nahe Kabul ein

Kabul Die militant-islamistischen Taliban haben in Afghanistan einen strategisch wichtigen Bezirk unweit der Hauptstadt Kabul erobert. Sicherheitskräfte hätten in Kabul um Unterstützung angefragt, aber niemand sei gekommen.

Das Zentrum von Nerch in der zentralen Provinz Wardak sei am späten Dienstagnachmittag (Ortszeit) an die Islamisten gefallen, sagten zwei Provinzräte am Mittwoch. Der Bezirk ist nur 26 Kilometer von der Hauptstadt Kabul entfernt, ihn durchqueren wichtige Überlandstraßen.