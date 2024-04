Stärke von 5,5 Taiwan erneut von schwerem Erdbeben erschüttert

Knapp drei Wochen nach dem schweren Erdbeben in Taiwan ist der Inselstaat erneut von einem starken Erdstoß erschüttert worden. Wie der Wetterdienst mitteilte, hatte das Beben am Montag eine Stärke von 5,5. Das Zentrum des Bebens lag demnach wieder in der Region Hualien im Osten Taiwans, die Erschütterungen waren aber auch in der Hauptstadt Taipeh zu spüren.