Keine großen Schäden : Erdbeben der Stärke 6,1 erschüttert Taiwan

Taipeh Ein Erdbeben der Stärke 6,1 hat die Region um die osttaiwanesische Stadt Hualien erschüttert. Berichte über größere Schäden oder über Opfer gibt es bisher nicht. Bei einem Erdbeben im vergangenen Jahr kamen in dem Ort 17 Menschen ums Leben.

Ein Erdbeben der Stärke 6,1 hat die Inselrepublik Taiwan erschüttert. Das Zentrum des Bebens am Donnerstag lag im Ort Hsiulin in der Nähe der osttaiwanesischen Stadt Hualien und wurde in einer Tiefe von etwa 18 Kilometern gemessen, wie das taiwanesische Wetterbüro mitteilte. Demnach war das Beben auf der gesamten Insel zu spüren. Berichte über größere Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht.