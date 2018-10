Taiwan: 18 Menschen sterben bei Zugunglück

18 Menschen sterben bei Zugunglück in Taiwan

Ilan Bei einem Zugunglück in Taiwan sind am Sonntag mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Ein Zug ist im nordöstlichen Bezirk Ilan entgleist und hat sich überschlagen.

Mehr als 170 der mehr als 360 Insassen erlitten Verletzungen, wie die Behörden am Sonntag mitteilten. Der Schnellzug vom Typ Puyuma entgleiste in einer Kurve bei der Stadt Luodong aus zunächst unbekannter Ursache. Er war am Nachmittag auf einer populären Wochenendausflugslinie von einem Vorort der Hauptstadt Taipeh nach Taitung im Südosten des Landes unterwegs.