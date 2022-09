60.000 Haushalte ohne Strom : Mindestens ein Todesopfer durch Taifun in Südkorea

Wellen brechen über den Wellenbrecher in Busan, Südkorea. Foto: dpa/-

Seoul Wirbelstürme in Südkorea sind keine Seltenheit. Jetzt ist der elfte in diesem Jahr über das Land gezogen - mit weitreichenden Folgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Taifun „Hinnamnor“ ist am Dienstag über Südkorea hinweggefegt und hat mindestens einen Menschen in den Tod gerissen. Neun Menschen galten nach Behördenangaben als vermisst. Der Wirbelsturm fegte zunächst über die Insel Jeju hinweg und traf dann in der Hafenstadt Busan auf das südkoreanische Festland. Hoher Wellengang und heftige Regenfälle beschädigten mehrere Straßen und Gebäude in Ufernähe.

In der Hafenstadt Pohang wurde nach Behördenangaben eine Frau ins Meer gerissen. Sie ertrank. Neun Menschen galten als vermisst, darunter sieben in einer überfluteten Tiefgarage in Pohang. In 60.000 Haushalten fiel der Strom aus. Aus Sicherheitsgründen blieben hunderte Schulen geschlossen, rund 250 Flugverbindungen wurden gestrichen.

Später am Tag zog „Hinnamnor“ in Richtung Japan weiter. Dort wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 180 Stundenkilometer und heftiger Regen im Westen des Landes erwartet. Mehrere Hochgeschwindigkeitszüge wurden gestrichen und mindestens 120 Flüge abgesagt.

Foto: dpa, Stefan Rampfel 15 Bilder Die Naturkatastrophen des Jahres

Die koreanische Halbinsel wird jeden Sommer und Frühherbst von zahlreichen Wirbelstürmen heimgesucht. „Hinnamnor“ war der elfte Wirbelsturm in diesem Jahr. Auch in Nordkorea war eine Taifun-Warnung ausgegeben worden. Die staatlichen Medien dort berichteten, Machthaber Kim Jong Un habe am Sonntag und Montag eine Sitzung mit Beamten in Pjöngjang geleitet, um die Schutzmaßnahmen zu überprüfen.

(mzu/afp)