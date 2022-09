89.000 Haushalte ohne Strom : Sechs Tote durch Taifun in Südkorea

Sechs Tote durch Taifun in Südkorea

Wellen brechen über den Wellenbrecher in Busan, Südkorea. Foto: dpa/-

Seoul Mindestens sechs Menschen sind ums Leben gekommen, zahlreiche Straßen sind überflutet, Brücken zerstört. Warnungen der Behörden verhinderten wahrscheinlich noch Schlimmeres.

Taifun „Hinnamnor“ ist am Dienstag über Südkorea hinweg getost: Der stärkste Wirbelsturm, den das Land seit Jahren erlebte, sorgte für Überschwemmungen, verwüstete Straßen und zerriss Stromleitungen. Mehr als 89.000 Haushalte waren ohne Strom, Tausende Menschen flüchteten in höher gelegene Gebiete. Mindestens sechs Menschen wurden getötet.

„Hinnamnor“ streifte die Ferieninsel Jeju und traf in der Nähe der Hafenstadt Busan auf das Festland. Dann zog er zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan wieder aufs Meer hinaus. „Hinnamnor“ schwächte sich nach Angaben der südkoreanischen Wetterbehörde zu einem Tropensturm ab.

Die Behörden hatten die Bevölkerung tagelang in höchste Alarmbereitschaft versetzt, während sich „Hinnamnor“ näherte. Sie warnten vor Überschwemmungen, Erdrutschen und Flutwellen, die der Taifun auslösen könnte, und setzten Vorbereitungen in Gang, die dann wahrscheinlich Leben retteten. Ministerpräsident Han Duk Soo rief zu Evakuierungen in hochwassergefährdeten Gebieten auf. „Hinnamnor“ könne sich zu einem historisch starken Taifun entwickeln, wie das Land ihn noch nie erlebt habe, sagte er.