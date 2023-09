Böen von 190 Stundenkilometern Taifun „Haikui“ zieht über Taiwan hinweg

Im Süden Chinas war bereits in der Nacht zum Samstag der Taifun „Saola“ an Land getroffen. Dort sowie in Hongkong war „Saola“ mit großer Sorge erwartet worden: Fast 900.000 Menschen wurden zuvor aus gefährdeten Gebieten in Sicherheit gebracht, Millionen Einwohner suchten Schutz in ihren Wohnungen. Bevor er die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong erreichte, schwächte sich der „Super-Taifun“ allerdings ab, und die Schäden fielen geringer aus als befürchtet.