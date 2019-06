Nach Massaker in Virginia Beach : Täter war laut Polizei städtischer Angestellter

Nach Massaker in Virginia Beach

Virginia Beach Die Polizei von Virginia Beach hat nach dem Schusswaffenmassaker Informationen über den mutmaßlichen Täter veröffentlicht. Demnach soll es sich um einen Mitarbeiter der Stadtwerke gehandelt haben.

DeWayne Craddock habe als Ingenieur für die Stadtwerke gearbeitet, sagte Polizeichef James Cervera am Samstag. Am Vortag hatte der Mann zwölf Menschen in einem städtischen Gebäude getötet und starb bei einem Schusswechsel mit der Polizei. Nachbarn beschrieben Craddock als ruhigen Menschen, der selten gelächelt habe.