Assads Folterknecht Syrien will mutmaßlichen Kriegsverbrecher zu den Olympischen Spielen schicken

Syrische Exil-Regimegegner haben deshalb eine Unterschriftenkampagne gestartet, um zu verhindern, dass Aroub zu den Spielen wieder nach Frankreich kommt. „Haltet Kriegsverbrecher von der Olympiade fern“, fordert die Organisation The Syria Campaign (TSC) mit Sitz in Großbritannien. Es sei „mehr als schockierend“, dass Aroub voriges Jahr unbehelligt in Paris herumspazieren durfte, sagte TSC-Sprecher Ranim Ahmed unserer Redaktion.