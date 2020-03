Meuterei von Extremisten : IS-Mitglieder rebellieren in kurdischem Gefängnis in Syrien

IS-Mitglieder rebellieren in kurdischem Gefängnis in Syrien

Beirut In einem von Kurden verwalteten Gefängnis in Syrien kommt es zur Meuterei von IS-Extremisten. Kurdische Einheiten versuchen, die Situation unter Kontrolle zu bringen - schaffen das aber anscheinend nur zeitweise.

Innerhalb von 24 Stunden ist es in einem kurdischen Gefängnis in Syrien offenbar zweimal zu Revolten von inhaftierten IS-Mitgliedern gekommen. Schüsse seien zu hören und Verletzte würden vom Gefängnis in nahegelegene Krankenhäuser in der Stadt Hasaka gebracht, berichteten Aktivisten am Montag vor Ort. US-geführte Kräfte setzten Leuchtbomben für die kurdischen Einheiten am Boden ein und Drohnen seien über dem Gefängnis zu sehen.