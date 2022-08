Nach 25 Jahren Ehe : Sylvester Stallone und Ehefrau Jennifer Flavin lassen sich scheiden

Los Angeles Jennifer Flavin will sich von Sylvester Stallone scheiden lassen. Nach 25 Jahren Ehe gehen sie getrennte Wege. Die beiden haben drei gemeinsame Töchter.

Sylvester Stallones Ehefrau Jennifer Flavin will sich scheiden lassen. „Ich bin traurig, mitteilen zu müssen, dass ich nach 25 Jahren Ehe die Scheidung von meinem Mann Sylvester Stallone eingereicht habe“, teilte die 54-Jährige dem Magazin „People“ am Mittwoch (Ortszeit) mit. „Auch wenn wir nicht mehr verheiratet sein werden, werde ich die mehr als 30-jährige Beziehung, die wir geteilt haben, immer in Ehren halten, und ich weiß, dass wir beide unseren wunderbaren Töchtern verpflichtet sind. Ich bitte um Privatsphäre für unsere Familie, während wir einvernehmlich weitermachen.“