Opernhaus in Sydney wird 50 Eine Symphonie im Kopf

Bennelong Point in Sydney war einst die vermutlich größte Müllhalde Australiens. Die Aboriginal People entsorgten an der Landzunge, die weit in den Hafen der Metropole ragt, nach den Mahlzeiten dort ihre Essensreste. Heute steht an dieser einstigen Müllhalde das berühmteste Gebäude Australiens: das Opernhaus in Sydney. An diesem Freitag wird dieses Wahrzeichen 50 Jahre alt. Seine sechs hoch aufragenden, geschwungenen Schalen, die mit rund einer Million weißer Keramikfliesen verkleidet sind, gelten als Meilenstein der Architektur. 2003 wurde der dänische Architekt Jørn Utzon für das einzigartige Design mit dem wichtigsten Preis seiner Zunft, dem Pritzker-Preis, ausgezeichnet. Seit 2007 zählt das Gebäude zum Weltkulturerbe.