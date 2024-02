Aufsehenerregender Doppelmord Leichen von Fernsehjournalist und Freund in Australien gefunden

Nach dem aufsehenerregenden Doppelmord an einem australischen Fernsehjournalisten und seinem Freund in Sydney sind die Leichen der beiden Opfer gefunden worden. „Wir sind überzeugt, Luke und Jesse gefunden zu haben“, sagte die Polizeichefin des Bundesstaates New South Wales, Karen Webb, am Dienstag. Die Leichen des 26-jährigen Promi-Journalisten Jesse Baird und des 29-jährigen Flugbegleiters Luke Davies wurden demnach in einer ländlichen Gegend rund zwei Autostunden entfernt von Sydney entdeckt.